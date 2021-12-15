Флоренция, Италия, , 22:41 — REGNUM 15 декабря во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче второго раунда Кубка Италии сезона 2021/22 встретится с «Беневенто» из второго дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Антонио Розати, Никола Миленкович, Игор Жулио, Риккардо Соттил, Лоренцо Венути, Алекса Терзич, Юсеф Малех, Хосе Кальехон, Софьян Амрабат, Марко Бенасси, Александр Кокорин.

«Беневенто»: Никколо Манфредини, Джакомо Кало, Дженнаро Акампора, Алессандро Вольякко, Камиль Глик, Габриэль Мончини, Марко Сау, Эдоардо Машианжело, Андрес Тельо, Сальваторе Элиа, Энрико Бриньола.

Для 30-летнего российского нападающего Александра Кокорина этот матч станет первым, который он начнет в стартовом составе. В текущем сезоне на счету форварда четыре сыгранных матчах в чемпионате Италии.