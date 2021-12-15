Кабул, , 22:30 — REGNUM Почти всё население Афганистана страдает от нехватки продовольствия, крах экономики страны может обернуться гуманитарной катастрофой в 2022 году. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, передаёт 15 декабря агентство «Шафакна Афганистан».

Афганистан

«Опрос ВПП ООН показывает, что 98% афганцев недоедают, а 7 из 10 семей вынуждены покупать еду в долг и находятся на пороге глубокой нищеты», — заявил журналистам в Генуе пресс-секретарь ВПП Томсон Ферри.

Прекращение иностранной помощи после установления талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над Афганистаном резко осложнило ситуацию в и без того хрупкой экономике страны. Цены на продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости в Афганистане стремительно растут.

«Нам предстоит проделать огромный объём работы, чтобы не допустить превращения этого кризиса в катастрофу, — сказал Томсон Ферри на встрече в Генуе. — Мы не можем терять ни минуты. Эксперты описывают ситуацию как очень тяжёлую. Это эпидемия голода и бедности».

Сообщается, что Всемирная продовольственная программа уже предоставила продовольственную помощь 15 миллионам афганцев в 2021 году, в том числе семи миллионам только в ноябре. В следующем году охват гуманитарной помощью планируется увеличить до 23 миллионов человек во всех провинциях Афганистана.