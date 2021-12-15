Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Вашингтон выделит $474 миллиона на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил специальный посланник США в Афганистане Томас Уэст, передаёт информационного агентства «Шафакна».

Афганистан

Помимо этого, Соединённые Штаты намерены предоставить Афганистану миллион доз вакцины от коронавируса через международный механизм распределения вакцины COVAX.

Как уточнил Уэст, в результате этого общее количество вакцины, переданной США Афганистану, достигнет 4,3 миллиона доз.