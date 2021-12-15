Аугсбург, Германия, , 21:55 — REGNUM 15 декабря в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» «Аугсбург» примет «Ред Булл Лейпциг». Матч шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 начнется в 22:30 по московскому времени. Эта игра станет для Доменико Тедеско второй после назначения на пост главного тренера «быков».

Доменико Тедеско Артур Стабулниекс

Стартовые составы команд:

«Аугсбург»: Рафал Гикевин, Роберт Гумны, Рис Оксфорд, Яго Амарал Бордучи, Рафаэл Фрамбергер, Ян Моравек, Рубен Вангас, Фредрик Йенсен, Никлас Дорш, Михаэл Грегоритш, Андре Хан.

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Эмиль Форстерг, Кевин Кампль, Критофер Нкунку, Андре Силва.

В первом матче при Тедеско «Ред Булл Лейпциг» со счетом 4:1 разгромил менхенгладбахскую «Боруссию». На данный момент «быки» с шестью победами и 21-м очком занимают десятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.