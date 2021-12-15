Тюменскому бару грозит крупный штраф за «ковидную» вечеринку блогеров
Тюмень, 15 декабря, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Бар сервис», которое проводило массовый корпоратив блогеров без соблюдения антиковидных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на городской департамент потребительского рынка.
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Напомним, 10 декабря в Тюмени в баре на ул. Герцена для местных блогеров устроили корпоратив, на котором присутствовало более 1000 человек. На вечеринке не соблюдались эпидемиологические меры по COVID-19, о чём свидетельствовали фотографии и видео с праздника.
По данному факту в отношении ООО «Бар сервис» муниципальным департаментом возбуждено дело по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Что грозит юрлицу штрафом 100 — 300 тыс. рублей.