Москва, , 22:17 — REGNUM Турецкая политика в Закавказье будет носить комбинированный и многоаспектный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта Научного общества кавказоведов kavkazoved.info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

Турция намерена проводить, как сейчас модно выражаться, «гибридную» линию. Такую же, как она проводит в других регионах. То есть, с одной стороны, это будут, безусловно жёсткие заявления и жёсткие действия, а с другой стороны это будет некая демонстрация доброй воли, что было продемонстрировано, по своей ли воле, по чужой ли воле, по отношению к Армении. То есть, заявления и президентаи министра иностранных дело стремлении нормализовать отношения и даже назначить неких спецпредставителей, которые были бы заняты урегулированиям вопросов армяно-турецких взаимоотношений. Турецкая дипломатия достаточно опытная и достаточно гибкая, действующая по многим направлениям и по многим уровням одновременно. В том числе и на армянском направлении. Поэтому мы можем ожидать даже некоторых нестандартных шагов, связанных с дальнейшим упрочением всех тех форматов, прежде всего, форматов Турция-Грузия-Азербайджан, которые являются наиболее эффективными форматами регионального воздействия на Кавказе. Ориентированная на практические действия Турция-Грузия-Азербайджан будет и дальше продвигаться Анкарой. Возможно, вплоть до некоторых действий по привлечению в этот формат Армении. Этого мы исключать не можем.