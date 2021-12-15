Москва, , 20:38 — REGNUM Газпром 15 декабря объявил, что закрыл свои обязательства по транзиту газа через Украину за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что Газпром «продолжает надёжно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину».

Лаокоон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в 2021 году по территории Украины было транспортировано 40 млрд куб. м российского газа. Этот объём соответствует предусмотренному транзитным договором с Украиной на весь 2021 год.

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