Берлин, 15 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Выслать двух российских дипломатов из Германии решили власти этой страны, сообщили 15 декабря пресс-службе германского МИД. Решение связано с «делом Хангошвили».

Tobias Specht Анналена Бербок

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок после оглашения 15 декабря в Берлине приговора по «делу Хангошвили» заявила, что в МИД республики вызван посол России Сергей Нечаев.

Она утверждает, что убийство Хангошвили «нарушает суверенитет Германии». Дипломат подчеркнула, что теперь диалог Москвы и Берлина осложнился.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Берлине признал российского гражданина Вадима Соколова виновным в убийстве в 2019 году в столице Германии грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили.