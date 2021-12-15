Москва, 15 декабря, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Недооценивать польское стремление к разрушительному вмешательству на постсоветском пространстве не стоит. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Olek Remesz Флаг первой Речи Посполитой

«Я не стал бы недооценивать польский настрой», — заявил эксперт.

«Да, создать что-то новое мощное и значимое у Варшавы не получается, а вот разрушать старое — очень даже», — пояснил Неменский.

«И более серьёзные польские политики именно так и формулируют задачу — разрушение на постсоветском пространстве геополитических конструктов, сохраняющих ориентацию на Москву», — отметил политолог.

«Два «майдана» были оглушительными победами польских стратегий над российскими, точнее над их полным отсутствием», — констатировал эксперт.

«Россия была вынуждена полностью отказаться от какой-либо своей игры на Украине, и это, несомненно, огромная победа Варшавы, о которой там разве что мечтали. Так что недооценивать польскую политику нельзя» — заключил Неменский.