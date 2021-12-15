В Болгарии опровергли версию «потепления» отношений Софии и Скопье
София, 15 декабря, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Позиция Болгарии по вступлению Северной Македонии в структуры ЕС и НАТО остается неизменной, и София намерена и в дальнейшем соблюдать действующие вето в отношении соседнего государства. Об этом 15 декабря заявил заместитель спикера болгарского Народного собрания Кристиан Вигенин, передает БТВ.
По словам Вигенина, в настоящее время говорить о каком-либо «потеплении» в контактах двух стран преждевременно, поскольку стороны по-прежнему не могут прийти к единому соглашению о дружбе и сотрудничестве.
Как подчеркнул Вигенин, накануне западные СМИ «неправильно интерпретировали» слова нового премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, заявившего о «новой модели отношений с Северной Македонией».
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Напомним, 14 декабря в интервью изданию Financial Times глава правительства Болгарии выразил готовность рассмотреть возможность содействия вступлению Северной Македонии в Евросоюз и НАТО.