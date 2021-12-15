Саратов, 15 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Саратовской области доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с 16 декабря разрешён без наличия QR-кода о вакцинации от COVID-19, либо о перенесённом заболевании коронавирусом или справки о медотводе от вакцинации. При этом на входе в отдельные магазины, расположенные в торговых центрах, а также учреждения общепита и кинотеатры QR-коды по-прежнему необходимы, кроме продовольственных магазинов, аптек и магазинов, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Отмечается, что решение об изменении системы доступа в торгово-развлекательные центры принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Саратовской области.

Проверять наличие QR-кода или медотвода у посетителей будут непосредственно в самом магазине или объекте бытового обслуживания, что позволит избежать очередей на входе в торговые центры, особенно в преддверии новогодних праздников. Кроме того, расположенные там объекты торговли смогут работать наравне с аналогичными организациями, расположенными в отдельно стоящих зданиях.

ИА REGNUM ранее сообщало, поликлиника и основной стационар офтальмологического центра ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. академика В. Н. Кошелева» возобновили работу в прежнем режиме. С осени 2021 года лечебное учреждение в условиях повышенной заболеваемости было перепрофилировано в инфекционный центр.

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