Москва, 15 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Санкции против России неэффективны, хотя и наносят определённый экономический ущерб. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Конечно, все эти санкции наносят экономический ущерб России, но не такой, чтобы на что-то существенно повлиять», — заявил эксперт.

«Зато ограничивают некую рамку возможности и дают чёткий сигнал Москве: ни на какую позитивную перспективу в контактах с Западом рассчитывать не стоит, нужно ускоренно переориентироваться на взаимодействие с другими странами и континентами», — отметил политолог.

«Что Россия, в общем-то, и делает. Самому Западу всё это невыгодно и даже опасно, это прямо противоположно желанию заставить Россию пойти на уступки, после которых возможно восстановление более конструктивных отношений», — констатировал Неменский.

«Но понимание бесперспективности такой политики при отсутствии любых других идей не позволяет что-либо сделать, кроме как участвовать в бессмысленных политических обрядах и периодически охать, что всё не так и развивается не туда» — заключил эксперт.

Напомним, что 14 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новые санкции со стороны ЕС, введённые против четырех российских компаний и восьми физлиц.