Манила, , 17:37 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,5 у берегов Филиппин сообщает 15 декабря филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии. Толчки зафиксированы к северо-востоку от провинции Северный Суригао.

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

Эпицентр землетрясения, как сообщается, находился в 45 км от провинции. Очаг землетрясения залегал на десятиметровой глубине.

Добавим, что вскоре землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 70 км от Северного Суригао. Угрозы цугами не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0 к юго-востоку от города Мати.

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