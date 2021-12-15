Манила, 15 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. О землетрясении магнитудой 5,5 у берегов Филиппин сообщает 15 декабря филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии. Толчки зафиксированы к северо-востоку от провинции Северный Суригао.

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

Эпицентр землетрясения, как сообщается, находился в 45 км от провинции. Очаг землетрясения залегал на десятиметровой глубине.

Добавим, что вскоре землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 70 км от Северного Суригао. Угрозы цугами не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0 к юго-востоку от города Мати.