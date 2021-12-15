Красногорск, , 16:55 — REGNUM Программа по ликвидации свалок вызывает вопросы с точки зрения ответственности и контроля над работой. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин

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Путин поддержал мнение главы Минприроды Александра Козлова о том, что главам регионов следует брать на личный контроль работу по данному направлению, и чтобы губернаторы помогали мэрам соответствующих городов, в том числе готовить проектно-сметную и другую документацию.

«Но эту цепочку нужно продлить дальше, до вас. А вы, в свою очередь, должна помогать губернаторам… 104 свалки, по ним отсутствует проектно-сметная документация на их ликвидацию. Надо по каждому объекту разбираться… но я хотел бы услышать, у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию человека можете назвать — кто он?» — спросил президент.

«Керимов Мурат, мой заместитель, Мальцев Роман, руководитель департамнта, и Рауль, человек, который координирует у нас проектную деятельность — три человека, которых я идентифицирую, работаю в ежедневном режиме», — ответил Козлов.

«Пока лично губернаторы не будут понимать, что это персональная ответственность, мы так и будем за ними бегать — извините за выражение», — продолжил он.

Президент ответом не удовлетворился.

«Ладно-ладно, вот вы назвали мне трёх человек. Из них кто основной то? Главный. Кто несет персональную ответственность за результаты работы?.. Вы за всё несете ответственность в министерстве. А кто по этому направлению?» — продолжил президент.

Министр назвала Мурата Керимова и попытался продолжить.

«Хорошо, я услышал фамилию… нет! Один! Ну и вы потом, конечно», — отреагировал Путин.