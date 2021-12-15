Саратов, 15 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Поликлиника и основной стационар офтальмологического центра ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. академика В. Н. Кошелева» возобновили работу в прежнем режиме. С осени 2021 года лечебное учреждение в условиях повышенной заболеваемости было перепрофилировано в инфекционный центр, сообщает региональный минздрав.

Ko44.ru Инфекционное отделение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

За время работы в качестве инфекционного стационара успешное лечение здесь прошли около 500 жителей области. С учетом улучшающейся в регионе эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией учреждения здравоохранения поэтапно переходят на работу в штатном режиме.

Офтальмологический центр в этом году укомплектовали современным оборудованием для хирургического и лазерного лечения, позволяющее выполнять операции более высокого уровня.

Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области общее количество заражений коронавирусной инфекцией на 15 декабря достигло 127 846 случаев.

Читайте также: В Саратовской области снижается заболеваемость COVID-19

Читайте также: В Саратовской области на борьбу с COVID-19 выделили ещё около 38 млн рублей