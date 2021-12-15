Рига, , 16:44 — REGNUM Ассоциация гостиниц и ресторанов Латвии обратилась к правительству страны с просьбой возобновить поддержку отрасли на фоне сложностей эпидемии коронавируса. Об этом сообщило местное «Радио 4» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Санту Грайксте.

Отель, звезды

По ее словам, 2021 год выглядит очень плохо даже на фоне 2020 года, известного своими ковид-ограничениями. Туристов нет, цены на коммунальные услуги взлетели и нет никакой уверенности, что где-то там впереди ждет момент, когда можно будет начать работать, как раньше: «Сейчас туристов почти нигде нет. Ситуация чуть отличается в регионах и в Юрмале в конце недели, но в целом все пусто».

«Цифры выглядят ужасно даже по сравнению с прошлым годом. Мы очень надеялись, что зимой будут ярмарки, мероприятия. Но из-за того, что решение о разрешении рождественских базарчиков в «зеленом режиме» было принято в конце ноября и что изначально был настрой, что никаких ярмарок не будет, все мероприятия пройдут в Таллине, Вильнюсе, Варшаве, но только не в Риге», — сожалеет Грайксте.

К ковид-проблемам осенью-зимой 2021 году добавились резкий рост цен на электричество и обязанность отапливать пустые гостиницы.

Она сообщила, что ассоциация обратилась к министрам с просьбой повторить поддержку, как была в 2020 году: «Без поддержки это будет невероятно трудная зима. По крайней мере на зиму, думаю, закроется достаточно много гостиниц. Некоторые потом и не откроются».