Вашингтон, 15 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Компании США вывезли российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн за девять месяцев 2021 года, что стало новым рекордом, сообщают 15 декабря местные СМИ.

Патроны 7,62

Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда из России в США было вывезено патронов на $148 млн.

При этом в 2020 году импорт российских патронов в Штаты принес порядка $120 млн.

Напомним, что Россия занимает первое место по совокупному импорту оружейных патронов в США, опережая Южную Корею и Чехию.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти США объявили, что вводят против России второй пакет санкций по CBW Act — закону о контроле за химическим и биологическим оружием. Поводом послужили обвинения Москвы в причастности к предполагаемому отравлению блогера Алексея Навального.

Санкции начали действовать 7 сентября. Они означают в том числе, что американские импортёры не получат новых лицензий на ввоз российского оружия и боеприпасов. Формально ограничения введены на год, но фактически могут длиться дольше.