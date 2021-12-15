Красногорск, 15 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Программа комплексного развития пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ, которая должна заработать с 1 января 2022 года, видимо, находится на неудовлетворительной стадии подготовки. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, отвечая министру транспорта России Виталию Савельеву.

Путин

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«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, то я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года согласовать окончательно», — заявил Путин.

Министр ответил, что «она готова, находится в стадии согласования» и «надеется, что начнёт работать с 1 января».

Президент потребовал, чтобы программа была согласована до 1 января окончательно.