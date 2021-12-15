Москва, , 16:26 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности для малого и среднего бизнеса уплаты половины штрафа за заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума

Законопроект предусматривает для юрлиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа при его уплате не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа за совершение ряда правонарушений.

Среди таких нарушении: заключение соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем либо участие в нем, заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации «вертикального» соглашения либо участие в нем и так далее.

В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная юрлицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству юрлица, привлеченного к административной ответственности.

В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

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