Красногорск, 15 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Доля расходов на здравоохранения от ВВП в России недостаточна. Об этом 15 декабря заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом России Владимиром Путиным.

Afedin Алексей Кудрин

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«Вы поставили задачу в 2018 году, чтобы расходы на здравоохранение достигли 5% ВВП. В 2020 году, во время пика пандемии с учётом больших ресурсов, которые на это были выделены, мы достигли 4,6% ВВП всех государственных ресурсов на эти цели. В этом году уже предварительно мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%», — заявил Кудрин.

«Хотел бы вернуть к тому, что мы должны этот ориентир держать перед собой, и с учётом задач модернизации здравоохранения… и с учётом пандемийных задач, которые добавились к этому, нам надо выходить на этот ориентир», — указал он.