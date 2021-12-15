Курган, 15 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 175 новых случаев заражения коронавирусом, из них 76 зарегистрировано в Кургане. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 181 случай.

С начала пандемии в Курганской области на 15 декабря подтвердили 48 105 случаев заражения коронавирусом, вылечились 38 927 курганцев, скончались 948 человек (семеро за последние сутки).