Самара, 15 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. 651 носитель коронавируса выявлен за сутки в Самарской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 191 664 случая заражения коронавирусом. При этом скончался 5961 пациент с COVID-19, в том числе смерть 29 таких пациентов была констатирована в минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 140 626 человек, в том числе 648 человек победили эту инфекцию в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 декабря в регионе за сутки выявили 678 носителей коронавируса.