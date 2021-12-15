Красногорск, , 15:50 — REGNUM Отсутствие дорог с твёрдым покрытием играет критическую роль в доступности медицинской помощи. Об этом 15 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом России Владимиром Путиным.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Уже даже математически доказали, что, например, отсутствие дорог, невозможность доезда оказывает прямое влияние на сроки получения медицинской помощи и, как следствие, на её доступность», — заявила Голикова.

«В Белгородской области более 300 населённых пунктов нуждаются в ремонте или строительстве дорог с твёрдым покрытием. И смертность от острых состояний в этих пунктах на 7,5% выше, чем в соседних», — указала она.