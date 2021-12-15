Тюмень, 15 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружен 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 302 случая.

С начала пандемии в Тюменской области на 15 декабря подтвердили 85 475 случаев заражения коронавирусом, вылечились 67 929 тюменцев, скончались 3166 (29 за последние сутки).