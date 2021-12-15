Кызыл, 15 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 15 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 112 пациентов с COVID-19, в том числе 32 ребёнка. За это же время выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с 1 января в регионе зарегистрирован 16 521 случай заражения коронавирусом.

В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 187 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 157, детей — 12, беременных — семь. В тяжёлом состоянии находится 64 человека. К аппарату ИВЛ подключено 15 больных.