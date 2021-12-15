София, 15 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Болгарии в сентябре-ноябре текущего года составил 4,8%, что является рекордно низким показателем в новейшей истории страны. Об этом 15 декабря со ссылкой на Государственное агентство занятости Республики Болгария пишет софийская газета «Монитор».

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 декабря 2021 года число зарегистрированных безработных лиц в Болгарии составило 158 247 человек, что на 27% меньше, чем в прошлом году. К работе приступил 13 131 человек, ранее состоявший на учете в службе занятости.

По словам представителей министерства труда и социальной политики, государство продолжает реализацию программы масштабной помощи безработным гражданам. Предполагается, что в первом квартале 2022 года для этого из госбюджета будет выделено около 10 миллионов левов ($6,5 млн).