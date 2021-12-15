Архангельск, 15 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнил 301 человек, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 109 случаев заболевания выявлено в Архангельске, 68 — в Северодвинске, 57 в Котласе, 12 в Вельском районе, 11 — в Холмогорском.

По данным федерального штаба, за сутки в регионе скончались девять ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 28 363 случая COVID-19.