Красногорск, , 15:27 — REGNUM Правительству России следует выстроить систему контроля над тем, как определяются компенсации из-за удорожания стройматериалов для застройщиков на региональном уровне. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вы сказали, что ждёте соответствующей информации от регионов по поводу того, как идут работы, объёмы удорожания, как они будут комментировать… но ждать можно сколько угодно. Разные управленческие команды в разных регионах — надо держать это под контролем. Нужно конкретные сроки поставить, конкретные сроки должны быть: к такому-то времени должна быть такая-то информация. Поставить на контроль и смотреть, что происходит», — заявил Путин, обращаясь к Марату Хуснуллину.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что в настоящее время по всем регионам стоят сроки подготовить информацию до 1 марта 2022 года.

«Механизмы постоянные должны быть. Не просто профилактические беседы, механизмы контроля должны быть здесь», — указал президент.