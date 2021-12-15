Страсбург, Франция, , 15:20 — REGNUM Европейскому союзу для поддержания энергетической безопасности и благополучия своих граждан необходимо выйти из политики новой холодной войны против России. Об этом 15 декабря заявил французский евродепутат Николя Бэ в ходе своего выступления на заседании пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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«Вопрос не стоит о том, чтобы зависеть от кого-то, но главным нашим партнером в этой сфере является Россия, как бы это некоторым не претило. Для поддержания энергетической безопасности и благополучия наших граждан нам важно выйти из этой адской спирали санкций и эмбарго, этой безумной политики новой холодной войны, которую Брюссель проводит на протяжении многих лет», — сказал он.

Также Бэ отметил, что, по его мнению, в случае восстановления Европой своей атомной энергетики она может стать более самостоятельной и получать недорогое электричество, однако для этого, по мнению евродепутата, ЕС нужны партнеры, «которые бы стабильно поставляли природный газ по невысокой цене». Кроме того, он назвал нынешний подход Брюсселя к отношениям с Россией иррациональным.

«Нам надо научиться вести с Россией диалог, чтобы приходить к взаимовыгодным соглашениям в сфере политики, экономики и торговли. Оставьте Россию в покое, если сами хотите спокойствия. К этому нас должна побуждать наша цивилизационная близость и общие интересы, в частности энергетические», — заключил евродепутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от действий Москвы».