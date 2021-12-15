Красногорск, , 15:16 — REGNUM По итогам обсуждения вопросов финансирования регионов по национальным проектам были достигнуты конкретные договорённости, которых следует придерживаться даже в текущих непростых условиях. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В своё время у нас прошли оживлённые дискуссии на тему пропорций федерации и регионов в общем объёме финансирования национальных проектов. По их итогам были достигнуты конкретные договорённости, и очень важно, чтобы в текущих непростых условиях эти договорённости строго исполнялись всеми участниками», — заявил Путин.