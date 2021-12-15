Красногорск, 15 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Реализация национальных проектов предполагает вовлечённость в работу участников на всех уровнях. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты»

«Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект. Нужно добиваться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей», — заявил Путин.

«В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы: как на федеральном уровне, так и в регионах на местах нужна каждодневная вовлечённость всех участников национальных проектов в работу», — указал он.