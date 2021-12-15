Красногорск, 15 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Борьба с бедностью — ключевая цель российского государства. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет. Мы говорим об этом постоянно. Он прямо связан с ответом на демографический вызов», — заявил Путин.

«Для повышения доходов граждан важно всё: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, один из ключевых элементов, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики», — указал он.