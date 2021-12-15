Берлин, 15 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Высший суд Берлина приговорил гражданина России Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии в 2019 году, сообщают местные СМИ со ссылкой на на председательствующего судью Олафа Арнольди.

Acdixon В суде

Отмечается, что такое суровое наказание требовала сторона обвинения из-за якобы связи гражданина РФ «с российскими государственными ведомствами».

При этом сторона защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Напомним, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия в середине августа 2019 года в берлинском районе Моабит у оживленного перекрестка. По реконструкции следователей, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся на электроскутере. По подозрению в убийстве спустя несколько часов был задержан 49-летний российский гражданин.