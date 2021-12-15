Красногорск, , 14:57 — REGNUM В настоящее время в России успешно обеспечено снабжение бесплатным горячим питанием детей в школах. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В начальной школе организовано бесплатное горячее питание. Его получают более 7 млн ребятишек. Эта мера — часть нашей системной работы по поддержке семей с детьми», — заявил Путин.

«На сегодня адресную помощь от государства получают российские семьи, где растёт порядка 7 млн детей и, как уже говорил, задача ближайших лет — выстроить здесь целостную линейку поддержки семей, где растут дети от рождения до окончания школы», — указал он.