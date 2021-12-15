Джакарта, 15 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Госдепартамент США подтвердил, что у одного из репортеров делегации госсекретаря Энтони Блинкена обнаружили положительный результат на COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новость также подтвердило посольство США в Джакарте.

По данным посольства, американский репортер заразился коронавирусом. Репортер сдал тест на коронавирус в Малайзии. Все члены группы дали отрицательный результат на COVID-19 после прибытия в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила с государственным секретарем США Энтони Блинкеном текущую ситуацию в Афганистане.

Подробнее в материале: Глава МИД Индонезии и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане