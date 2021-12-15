Красногорск, 15 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Задачи по национальным проектам начали исполняться адекватными темпами. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин

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"Есть индикаторы, которые показывают, что динамика, интенсивность здесь даже растут. Так, если по итогам первого — 2019 года реализация проектов, кассовое исполнение расходов запаздывало, — немного, но тем не менее… — то сейчас эти показатели выровнялись», — заявил Путин.

При этом ряд планов выполнены с опережением графика.

«Уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций», — указал он.

«В целом с опережением графика идёт и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тыс. человек. Это столько же, сколько за все два предыдущих года», — продолжил президент.