Триполи, 15 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В палате представителей Ливии выступили за перенос даты президентских выборов, которые назначены на 24 декабря. Как сообщает информационное агентство Fawasel, с таким предложением выступил глава комитета по внутренним делам парламента Ливии Сулейман Аль-Харрари.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Он пояснил, что технические возможности, имеющиеся в распоряжении правительства, не позволяют провести выборы в заявленный срок и подсчитать голоса всех избирателей.

«Я бы просил ливийские власти, в первую очередь палату представителей, взять на себя ответственность и откровенно и решительно сказать ливийскому народу о том, что выборы, запланированные на 24 декабря, не могут быть проведены. Я бы хотел выразить удивление и сожаление по поводу того, что официальная позиция по этому вопросу так и не была озвучена, несмотря на наличие убедительных данных, указывающих на необходимость переноса даты выборов», — заявил аль-Харрари

Парламентарий призвал международных партнёров Ливии и, в первую очередь ООН, оказать стране помощь в организации президентских выборов в максимально сжатые сроки.