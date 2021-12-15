Красноярск, 15 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 38 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 15 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли уже 8024 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявили 715 носителей коронавируса, выздоровели 694 человека.