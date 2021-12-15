Берлин, 15 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Власти ФРГ готовы вести конструктивный диалог с Россией, однако это не следует воспринимать, как их одностороннюю новую «восточную политику». Об этом 15 декабря заявил новый немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«Мы <…> должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью «нормандского процесса», — сказал он.

Также Шольц уточнил, что у Евросоюза может быть только общая «восточная политика», которая базируется на принципах европейского права и мирного порядка, и обязательства по соблюдению которых взяты на себя также российской стороной.

При этом он добавил, что такого же рода принцип будет лежать и в оценке ситуации на границе между Россией и Украиной.

«Мы проведем интенсивные консультации в этой связи на саммите ЕС и сегодняшнем саммите «Восточного партнерства». <…> Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем здесь говорить с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками в один голос», — отметил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала главу МИД России Сергея Лавровауважать территориальную целостность Украины.