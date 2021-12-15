Рязань, 15 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В Рязанской области 15 декабря подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выздоровели 312 человек, скончался от осложнений 21 пациент.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 58 780 жителей. Справился с заражением 53 031 человек. В лечебных учреждениях, по данным на вечер 14 декабря, находится 689 пациентов с COVID-19.

По информации федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 2 262 человека.