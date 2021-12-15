Пермь, 15 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Пермский край поступила новая партия антиковидной вакцины. Регион получил 72 900 комплекта «СпутникаV» и 6 тыс. препарата «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцинация

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С начала 2021 года в Прикамье передали более 1,64 млн комплектов вакцины. Прививку сделали свыше 1,23 млн пермяков.

Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,11 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,104 млн человек. Еще 126,2 тыс. пермяков начали ревакцинацию.

Прививку от COVID-19 можно сделать в 63 медицинских организациях. В регионе работают как стационарные процедурные кабинеты, так и мобильные прививочные пункты.