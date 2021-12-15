Куала-Лумпур, 15 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. На юге Малайзии затонула моторная лодка, в результате чего погибли 11 индонезийских мигрантов и еще 27 пропали без вести, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Власти Малайзии заявили, что затонувшая во время шторма моторная лодка была судном для нелегальных мигрантов. Судно перевозило 60 мигрантов из Индонезии.

Патрульная служба обнаружила на пляже тела семи мужчин и четырех женщин. Спастись удалось 20 мужчинам и двум женщинам.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что после землетрясения магнитудой 7,4 у побережья острова Флорес произошло более 290 афтершоков.