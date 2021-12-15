Додома, 15 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Университет Дар-эс-Салама опубликовал результаты исследования о проведении всеобщих выборов в Танзании, которые прошли в октябре 2020 года. Основной акцент был сделан на оценке освещения выборов средствами массовой информации. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Kiswahili.

В отчете говорится, что СМИ не смогли должным образом выполнить основную задачу освещения выборов. Большее внимание было уделено правящей партии, в то время как оппозиция осталась на периферии. Руководитель исследования Абдалла Катунзи отметил, что это демонстрирует плачевность ситуации с беспристрастностью средств массовой информации.

Кроме того, по словам бывшего премьер-министра Танзании Джозефа Вариобы, изучившего отчет, СМИ больше не говорят о нарушениях на выборах.

«Мы достигли точки, когда стали бояться открыто говорить о нарушениях, которые были зарегистрированы на выборах 2020 года. Для любых выборов характерно иметь недостатки в любой точке мира, — подчеркнул Вариоба. — Предыдущие выборы имели ряд недостатков и это было хорошо заметно. Впервые в этой стране возникает такое чувство, что мы еще не привыкли проводить выборы и только начинаем это делать».

Среди нарушений были отмечены отстранение от участия в выборах многих кандидатов и препятствование деятельности некоторых СМИ. К примеру, газета Tanzania Daima была лишена аккредитации еще до начала выборов, а телерадиокомпании Clouds запретили вести эфиры в течение семи дней.