Мурманск, 15 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 166 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 89 240, сообщает оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По данным штаба, лидер по суточному приросту заболевших — областной центр (+65). Всего на лечении находятся 15 584 жителя Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 28 363 человек.