Курск, , 13:02 — REGNUM Бывшая заместительница губернатора Белгородской области Наталия Зубарева назначена старшим советником губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщает ИА REGNUM.

«Назначил старшим советником Наталию Зубареву, которая будет курировать новые проекты в сфере образования. Ранее Наталия Николаевна занимала должность заместителя губернатора Белгородской области, является Почетным работником общего образования РФ», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, семья чиновницы в Белгородской области оказалась в центре скандала из-за приватизированной служебной квартиры. В 2016 году заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева получила квартиру по договору найма служебного жилья. В сентябре 2020 года, в последние дни работы Евгения Савченко в должности губернатора, помещение по договору приватизации передали в собственность сыну Зубаревой.

Об этом стало известно в 2021 году из расследований белгородского блогера. Новый белгородский губернатор Вячеслав Гладков поручил провести расследование. После проверки фактов были уволены Зубарева и начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев. Прокуратура стала через суд добиваться возвращения жилья региону.

На судебном заседании 14 декабря семья бывшего замгубернатора Белгородской области вернула квартиру в собственность региона. Ответчик предоставил распоряжение губернатора Вячеслава Гладкова о безвозмездном приёме в государственную собственность от Семёна Зубарева квартиры на улице Костюкова в Белгороде. Жилое помещение включили в специализированный жилищный фонд Белгородской области служебного назначения.

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