Берлин, 15 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала главу МИД России Сергея Лаврова уважать территориальную целостность Украины. Об этом сообщило немецкое агентство DW 15 декабря.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявив ему, что «территориальная целостность Украины не должна быть нарушена».

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило в Twitter, что два высокопоставленных дипломата провели конструктивную беседу по телефону о продолжающемся кризисе на границе между Россией и Украиной.

Бербок добивается «честного и открытого обмена мнениями» с Лавровым, написало министерство иностранных дел. Глава МИД ФРГ призвала российские власти вернуться к перемирию между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами.

В офисе Лаврова сообщили, что министр иностранных дел России поздравил немецкую коллегу с ее назначением и подчеркнул, что «Россия и Германия должны работать вместе в интересах безопасности и стабильности в Европе и в мире».

В последние недели в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».