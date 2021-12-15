Белград, , 17:58 — REGNUM Новым послом Сербии в Российской Федерации станет Момчило Бабич, который ранее занимал должность главы сербской дипломатической миссии в Словакии. Об этом 15 декабря сообщил сербский портал Novosti.

Сербия

Бабич является одним из выдающихся сербских врачей. Он родился в городе Печ (Косово и Метохия), учился на медицинском факультете Университета в Белграде, а в Москве на Международном факультете здравоохранения защитил кандидатскую диссертацию.

Докторскую диссертацию Бабич защитил в 1986 году на медицинском факультете в Белграде. Там же Бабич преподает социальную медицину, в 2000 году ему присвоено звание профессора.

Напомним, что предыдущий посол Сербии в России, известный военный корреспондент Мирослав Лазански, скоропостижно скончался летом 2021 года в Белграде, где находился в отпуске.