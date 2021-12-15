Калуга, 15 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 202 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 декабря. Днём ранее, 14 декабря, в регионе было зарегистрировано 200 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 62 тыс. 217 человек, 58 тыс. 590 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 124 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.