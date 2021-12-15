Ульяновск, 15 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области число победивших коронавирус превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Это следует из обновлённой статистики оперштаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 15 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 217 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 304 человека.

Выздоровели 111 688 жителей, что составляет 96,1% от числа заразившихся. Из них за последние сутки победили коронавирус 430 человек.

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3578 человек, что составляет 3,08% от числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область передано почти 777 тыс. доз вакцин от ковида. Прививку сделали свыше 598 тыс. жителей, что составляет 75,4% от плана.